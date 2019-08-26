В Костроме задержали мужчину за реализацию просроченных медицинских изделий

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Костроме местного жителя, который реализовывал просроченные медицинские индивидуальные перевязочные пакеты. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"По имеющейся информации, организатором незаконного бизнеса был местный житель. С мая 2018 года по август 2019 года он приобретал на складах Московской области просроченные медицинские изделия, которые соучастники переупаковывали, ставили штамп предприятия и возвращали заказчику. В дальнейшем фальсифицированный товар оптом продавался перекупщикам, которые выходили на площадку госзакупок", - сказал она.

По ее словам, по адресам производства и хранения продукции, а также в местах проживания сообщников проведены 12 обысков. "Изъято 4,5 тыс. просроченных индивидуальных перевязочных пакетов, столько же переупакованной фальсифицированной продукции, а также производственные печати и штампы, бухгалтерская документация. По делу назначен ряд специальных экспертиз, по результатам которых будет дано заключение о законности использования злоумышленниками чужого товарного знака", - отметила Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238.1 УК РФ ("Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок").