РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Массовая драка произошла в воскресенье на одной из центральных улиц Ростова-на-Дону. Как в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД, пострадавших нет, проводится проверка.

"В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами, на место незамедлительно прибыли полицейские и обеспечили охрану общественного порядка", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не пострадал. "На данный момент проводится проверка", - добавил он.

В местных СМИ появилась информация, что накануне в центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка с участием более десяти человек.