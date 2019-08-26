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В центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка

По предварительным данным регионального ГУ МВД, пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Массовая драка произошла в воскресенье на одной из центральных улиц Ростова-на-Дону. Как в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД, пострадавших нет, проводится проверка.

"В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами, на место незамедлительно прибыли полицейские и обеспечили охрану общественного порядка", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто не пострадал. "На данный момент проводится проверка", - добавил он.

В местных СМИ появилась информация, что накануне в центре Ростова-на-Дону произошла массовая драка с участием более десяти человек.

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