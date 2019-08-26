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СК проводит проверку после получения ожога ребенком при ударе током в парке Уфы

Инцидент произошел 25 июля в парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури

УФА, 26 августа. /ТАСС/. Управление СК по Башкирии проводит доследственную проверку после инцидента в парке Уфы, где ребенок получил ожог, взявшись за электрический кабель, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"По данному факту организовано проведение доследственной проверки по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении управления СК.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью ребенка, также будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на территории парка.

В воскресенье трехлетний ребенок в парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури в Уфе схватился за электрический кабель под напряжением, лежавший на газоне. Ребенок получил ожог руки.

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