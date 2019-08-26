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СК на транспорте возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-2 под Краснодаром

В результате аварии погиб пилот

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета Ми-2 в Каневском районе Краснодарского края, произошедшего 24 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

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"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

При крушении Ми-2 в районе станицы Челбасская погиб пилот. По предварительным данным, он не выдержал необходимую высоту полета.

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РоссияКраснодарский край
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