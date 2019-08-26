Под Ростовом девочка погибла после удара головой о потолочный вентилятор в ресторане

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Годовалая девочка умерла в больнице Новочеркасска после получения черепно-мозговой травмы в одном из ресторанов города. Она ударилась головой о потолочный вентилятор, когда ее на руках подбросил мужчина, сообщила в понедельник пресс-служба управления СК по Ростовской области.

Инцидент произошел 17 августа. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). Девочка умерла в больнице 25 августа.

"В связи с этим уголовное дело передано для организации дальнейшего предварительного расследования в следственный отдел по городу Новочеркасску СУ СК России по Ростовской области", - говорится в сообщении.

В ходе расследования проведут несколько судебных экспертиз, добавили в управлении СК.