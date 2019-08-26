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В Саратовской области СК возбудил дело из-за роста заболеваемости мышиной лихорадкой

Следователи допрашивают пострадавших и сотрудников органов власти

САРАТОВ, 26 августа. /ТАСС/. Следователи СК возбудили уголовное дело в связи с халатностью должностных лиц, повлекшей вспышку в регионе опасного заболевания. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба СУ СК РФ региона.

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По информации пресс-службы Минздрава области, с мая лихорадка подтвердилась у более 1400 человек, одна женщина умерла в больнице. В начале лета из-за распространения грызунов, которые переносят заболевание, закрыли несколько детских летних лагерей. В том числе и в Саратове - в районе природного лесопарка Кумысная поляна, где также расположены дачи и жилые дома.

"Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"). С 2018 года по июль 2019-го должностные лица органов власти, на которых возложена обязанность по организации и проведению дератизационных мероприятий, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что повлекло заболеваемость значительного числа жителей, а также смерть человека", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Следователи СК проводят допросы пострадавших, сотрудников органов власти, изъята необходимая документация. Виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.

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