В результате стрельбы на юге Швеции погибла женщина

СТОКГОЛЬМ, 26 августа. /ТАСС/. Один человека погиб, двое доставлены в больницу в результаты стрельбы в шведском городе Мальмё. Об этом сообщает полиция королевства.

"Раненная пулей женщина в возрасте 30 лет скончалась от травм. Еще два человека с места инцидента были доставлены в больницу, - отмечается в сообщении на сайте полиции. - На этот момент у полиции нет подозреваемых".

Как пишут СМИ со ссылкой на очевидцев, на месте происшествия было произведено до 10 выстрелов из двух различных видов оружия, после чего оттуда убежало несколько человек в масках. Женщина в момент стрельбы на руках держала ребенка.

Как сообщил представитель полиции Калле Перссон в интервью агентству ТТ, у стражей порядка есть много "свидетельских показаний". Один из очевидцев даже успел снять стрелявших на видео. Полиция пока не комментирует, сколько человек стали участниками перестрелки.