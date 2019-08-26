Авария обесточила несколько десятков многоэтажек и светофоров в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 26 августа. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии стало причиной обесточивания нескольких десятков многоэтажных домов, магазинов и светофоров в Коминтерновском районе Воронежа. Без света остались все дома и торговые центры на самой протяженной в городе улице 9 Января. Об этом в понедельник сообщила ТАСС диспетчер аварийной службы компании "Воронежская горэлектросеть".

"Аварийное отключение электроэнергии произошло в Коминтерновском районе Воронежа - это десятки многоэтажных домов по всей улице 9 Января, а также по улицам Холмистой, Машиностроителей, Газовой и на всех прилагающих к ним улицах", - сказала диспетчер.

На перекрестке улиц 9 Января и Машиностроителей обесточены светофоры, из-за отключения электроэнергии приостановили работу продуктовые и промтоварные магазины, в которых не работают кассовые аппараты.

По оценке диспетчера аварийной службы, под отключение попали дома, в которых проживают несколько десятков тысяч жителей Воронежа. "Подачу электроэнергии восстановят в течение двух-трех часов", - добавила она, не уточнив причин аварии.

Коминтерновский район Воронежа является одним из самых густонаселенных, в нем проживают около 300 тыс. человек.