Лаборатории Роспотребнадзора не выявили загрязнений воздуха в оренбургском поселке

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Лаборатории управления Роспотребнадзора по Оренбургской области не выявили загрязнений атмосферного воздуха в поселке Переволоцкий, жители которого в понедельник обратились за медицинской помощью с подозрением на отравление. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ночь с воскресенья на понедельник лаборатории управления Роспотребнадзора по Оренбургской области взяли пробы воздуха в нескольких районах жилой застройки поселка Переволоцкий. По результатам проведенных исследований все они соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам", - сообщили в пресс-службе.

Ночью в скорую помощь с жалобами на тошноту, головокружение и слабость обратилось четыре человека. Всего на осмотр врачей пришли десять человек, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона в ответ на запрос ТАСС об отравлении сероводородом.

В министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области ТАСС сообщили, что ночью в Переволоцком работали лаборатория "Экологической службы Оренбургской области", а также две лаборатории регионального управления Роспотребнадзора. Специалисты произвели отбор проб воздуха. По предварительным данным, превышения предельно-допустимых концентраций по сероводороду и другим токсичным веществам в воздухе не выявлено. "Обработка проб продолжается", - добавили в пресс-службе министерства.

На прошлой неделе полиция Оренбургской области возбудила уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды. Поводом стали материалы прокурорской проверки и данные экологической службы Оренбургской области, передвижные лаборатории которой зарегистрировали превышение предельно-допустимой концентрации по сероводороду в 11 раз в черте Оренбурга.