Директор стройфирмы в Хабаровске растратил более 25 млн средств дольщиков и не сдал дом

ХАБАРОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Директора строительной фирмы "Диалог" в Хабаровске обвиняют в растрате денег дольщиков в размере свыше 25 млн рублей, сообщила прокуратура Хабаровского края во вторник.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере")", - говорится в распространенном релизе.

Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки работы застройщика.

В 2014 году фирма "Диалог" начала строить высотные дома почти на 1 тыс. квартир по улице Салтыкова-Щедрина и Уссурийскому бульвару в Хабаровске. Фирма заключила более 500 договоров участия в долевом строительстве жилья, по которым должна была до конца 2016 года сдать дома и передать квартиры дольщикам. Однако дома до сих пор не построены.

По версии следствия в 2014-2016 годах учредитель и директор фирмы-застройщика, используя свое служебное положение, растратил вверенные ему дольщиками более 25 млн рублей. На большую часть средств приобрел пять земельных участков не под строительство домов и перечислил в счет договора соинвестирования более 2,1 млн рублей. Дело направлено в суд.

В Хабаровском крае 22 строящихся дома являются проблемными или потенциально проблемными, квартиры в них ожидают около 2,5 тыс. человек. Региональные власти заявляли, что до конца года решатся проблемы более 1,8 тыс. обманутых дольщиков.