В Комсомольске-на-Амуре подтопило около 20 домов из-за подъема воды выше опасных отметок

ХАБАРОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Паводковая ситуация продолжает ухудшаться в Комсомольске-на-Амуре в связи с подъемом уровня Амура выше опасных для города отметок, подтоплено около 20 домов, эвакуировано восемь человек. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"13 домов и десять дач подтоплено в микрорайоне города поселок Хорпинский и в поселке Малая Хапсоль - четыре дома и пять дач. В пункт временного размещения были заселены первые граждане, эвакуированные с поселка Малая Хапсоль, их восемь человек", - сказал представитель администрации.

Он сообщил, что в городе развернут ПВР в детско-юношеском центре "Дземги", во вторник откроют еще один ПВР в доме культуры "Алмаз". В подтопленных микрорайонах установлены круглосуточные посты МЧС, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города и полиции для помощи людям.

По данным администрации, на утро 27 августа уровень воды в реке Амур у города составил 673 см, увеличившись за сутки на 18 см. Неблагоприятным для Комсомольска-на-Амуре считается уровень 450 см, опасным - 650 см.

Сейчас в городе продолжают укреплять дамбы, отсыпать низкие места улиц. Завершено тампонирование ливневой канализации, чтобы не допустить проникновения воды из реки в город, на нескольких дорогах установили насосы и проложили временные трубопроводы, автомобильное движение на этих участках временно ограничили.

Синоптики обещают сильные дожди в некоторых районах Хабаровского края на этой неделе, которые затронут и Комсомольск-на-Амуре, часть улиц может подтопить, отмечают в администрации. В работах по подготовке города к паводку задействованы волонтеры, они помогают готовить мешки с песком, устанавливают мебель в пунктах временного размещения. Высокую воду у Комсомольска-на-Амуре ждут с 3 до 6 сентября, уровень воды может подняться до 750 см.