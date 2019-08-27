Число отравившихся в ресторанах Якутска увеличилось до 45

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Число людей, отравившихся в банкетных залах компании "Сеул", выросло до 45, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минздрава Якутии.

"За период с 19 по 26 августа в медицинские учреждения Якутска, Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского районов за медицинской помощью обратились 45 человек с симптомами острой кишечной инфекции. В эпидемиологическом анамнезе всех обратившихся лиц примечательным было употребление пищи на свадебных мероприятиях, прошедших за период с 16 по 18 августа в банкетных залах ООО "Сеул", - рассказали в министерстве.

Там добавили, что у всех обратившихся предварительно диагностирован острый гастроэнтероколит, который, предположительно, имеет инфекционное происхождение. В результате лабораторного исследования клинического материала у 15 человек выявили возбудитель сальмонеллеза.

Ранее управление Роспотребнадзора по региону сообщало о 42 заболевших и 28 госпитализированных. В шести пробах готовых блюд (салаты, заготовки для салатов), пяти пробах сырья (мясо курицы, говядина), а также у трех работников (повар, уборщица и официант) методом полимеразной цепной реакции определены возбудители сальмонеллеза. Эти сотрудники отстранены от работы.

Ведомство наложило временный запрет на работу компании "Сеул", которой принадлежит четыре ресторана. Специалисты проверяют образцы их продуктов и сырья.