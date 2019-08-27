Посольство РФ поддерживает контакт с полицией в связи с гибелью россиянки на Фудзи

ТОКИО, 27 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Токио находится в постоянном контакте с полицией Японии и занимается выяснением обстоятельств гибели российской гражданки во время восхождения на вулкан Фудзи. Об этом ТАСС сообщили во вторник в дипломатическом представительстве.

"В посольство поступила информация о гибели российской гражданки в результате несчастного случая во время восхождения на гору Фудзи. Посольство поддерживает постоянный контакт по этому вопросу с полицией и родственниками погибшей, держит ситуацию на контроле", - отметили в посольстве.

Дипмиссия в настоящее время ожидает от полиции подтверждения обстоятельств гибели россиянки.

Как сообщило агентство Kyodo, на 29-летнюю россиянку Анну Дубровину, предположительно, упал камень или осколок горной породы. Японские правоохранительные органы проверяют эту версию, обследуя горную тропу и ее окрестности.

Фудзи - действующий вулкан высотой 3776 метров и одно из самых популярных мест в Японии среди иностранных туристов. Ежегодно в сезон восхождения, который длится с июля по середину сентября, на Фудзи поднимаются десятки тысяч местных жителей и гостей из-за рубежа.