В Оренбургской области пограничники изъяли четыре тысячи среднеазиатских черепах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Полицейские следователи возбудили уголовное дело по факту попытки контрабанды в РФ более 4 тыс. редких черепах стоимостью более 7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Следователями МВД по Орску расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ о контрабанде животных, которые занесены в Международную Красную книгу", - сказала она.

По словам Волк, в Оренбургской области на автомобильном пункте пропуска через государственную границу России пограничные службы остановили автомобиль Volvo, в прицепе которого под видом капусты перевозились 4100 среднеазиатских черепах. Водитель пояснил, что не знал о живом грузе, а с заказчиком и собственником товара не знаком. Рыночная стоимость изъятых черепах составила 7 млн 790 тыс. рублей.

Среднеазиатские черепахи – объект охраны согласно Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезнования (1973 год). Они отнесены постановлением правительства РФ к стратегически важным ресурсам.Поэтому решение вопроса об их реэкспорте в Казахстан требовало времени.

Черепах разместили в пустующем здании Оренбургского педагогического университета, где полицейские вместе с преподавателями и студентами в течение полутора месяцев ухаживали за ними. "Тем временем было достигнуто соглашение с Росприроднадзором, Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан о реэкспорте черепах в естественную среду обитания", - отметил Волк.

В результате 4100 среднеазиатских черепах выпустили на волю в Арысском массиве Республики Казахстан.