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Пять человек обратились к медикам после пожара в квартире на северо-востоке Москвы

Возгорание произошло на 10-м этаже многоквартирного дома

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире жилого дома на Ярославском шоссе в Москве, в результате происшествия за помощью к медикам обратились пять человек, в том числе четверо детей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: Ярославское шоссе, д. 8 к. 2 загорелась квартира на 10-м этаже. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, его площадь составила 7 кв. м. В ходе тушения были эвакуированы несколько человек. После того, как пожар был потушен, к медикам обратились пять человек, в том числе четверо детей", - сказал собеседник агентства.

Причина пожара выясняется.

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