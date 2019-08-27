СМИ: на севере Индии в результате ДТП погибли 16 человек

ТАСС, 27 августа. По меньшей мере 16 человек погибли при столкновении грузовика и авторикш в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом во вторник сообщает издание The Times of India.

По его данным, инцидент произошел на трассе в округе Шахджаханпур, когда грузовой автомобиль превысил скоростной режим и врезался в две авторикшы с пассажирами.

Отмечается, что в ДТП пострадали не менее пяти человек. Они получили тяжелые травмы.

Главный министр Уттар-Прадеша Йоги Адитьянатх распорядился направить пострадавших в больницу и предоставить компенсации семьям погибших.