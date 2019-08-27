Двух граждан ФРГ и Белоруссии будут судить за поставку наркотиков из Европы в Россию

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Прокуратура Минской области направила в суд Борисовского района уголовное дело по обвинению гражданина Белоруссии и гражданина Германии в незаконном перемещении через границу Евразийского экономического союза наркотических средств. Об этом сообщила во вторник Генеральная прокуратура Белоруссии на своем сайте.

"Установлено, что обвиняемые в составе международной организованной группы занимались незаконным оборотом наркотических средств: приобретали их в государствах Европейского союза, хранили и перевозили по территории Республики Беларусь и реализовывали в Российской Федерации", - отметили в Генпрокуратуре республики.

Граждане Белоруссии и ФРГ были задержаны в марте в Борисовском районе. В их автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли крупную партию гашиша и кокаина, стоимость которой составляет около €30 тыс. Находящимся под арестом гражданам грозит до 20 лет лишения свободы.