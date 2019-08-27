На главу фирмы в Астраханской области завели дело о мошенничестве при капремонте

АСТРАХАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Следственное управление УМВД по Астрахани возбудило уголовное дело в отношении директора одной из коммерческих фирм, которая контролировала ремонт многоквартирных домов за счет средств Фонда капремонта. Мужчину подозревают в мошенничестве, которое, по предварительным данным, нанесло ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве в крупном размере. Он являлся директором коммерческой фирмы, контролировавшей проведение шестью подрядными организациями фасадных, кровельных, сантехнических и других работ за счет средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов на объектах в Астрахани, Приволжском, Камызякском и Наримановском районах. Несмотря на подписанные акты приема-сдачи, вскоре были обнаружены значительные недостатки - жильцы стали жаловаться на течи в крыше и внутреннюю отделку подъездов", - сказали в пресс-службе.

В ходе проверки подтвердился факт некачественного оказания услуг, а также несоответствия количества и видов использованных материалов, заявленным в проектно-сметной документации.

"Это стало возможным из-за отсутствия надзора со стороны фирмы, которой руководил фигурант. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила более 1,5 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Нарушения были выявлены прокуратурой совместно с полицией. С целью выявления аналогичных случаев в ходе следствия будет проведен осмотр 70 домов с привлечением профильных специалистов. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В июле после проверки работы бизнесменов и чиновников Астраханской области, курирующих вопросы строительной сферы, было возбуждено 43 уголовных дела. Сообщалось о 32 фигурантах дел, которым были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде, запрете на совершение определенных действий.

Основные нарушения были связаны с проведением капремонта в многоквартирных домах и переселением граждан из аварийного жилья.