Генпрокуратура просит возбудить уголовное дело в отношении сотрудников СИЗО "Кресты"

"В ходе проведенной проверки были выявлены нарушения. Генеральная прокуратура поставила вопрос и об уголовном преследовании должностных лиц СИЗО-1, в чьих действиях мои коллеги усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сказал он, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

Как сообщил Куренной, одним из наиболее серьезных нарушений стал перевод впервые оказавшегося в СИЗО заключенного в камеру к ранее судимым. Именно этого арестанта избили сокамерники. "Этот перевод, противоречащий закону, был организован сотрудниками СИЗО якобы в воспитательных целях", - отметил представитель ведомства. Сейчас заключенный уже переведен в свою камеру, а с мотивами перевода "предстоит разобраться следователям". Материалы прокурорской проверки направлены в Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу для решения вопроса о возможном уголовном преследовании. Также региональному УФСИН прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений.

Ранее ФСИН сообщила, что по итогам проверки были уволены трое сотрудников "Крестов", около 20 сотрудников и руководителей СИЗО и УФСИН были привлечены к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решений.

В начале августа в интернете появилась видеозапись, на которой было запечатлено применение физической силы к заключенному, содержащемуся в "Крестах". Для проверки на место отправились комиссия Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сотрудники городской прокуратуры, следователи, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Петербурге и ОНК. Позже заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко заявлял, что сотрудники СИЗО не остановили избиение заключенного и допустили появление в камере телефона, на который велась видеозапись, попавшая в сеть. По его словам, конфликт между заключенными произошел на бытовой почве. Он также отметил, что начальник СИЗО "Кресты" не знал об истории с избиением заключенного в следственном изоляторе и к нему трудно предъявить претензии, поскольку он был недавно назначен на эту должность.

В новость были внесены изменения (13:38 мск) - добавлены подробности.