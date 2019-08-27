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Полиция Коми изъяла у петербуржца украденных из гнезда птенцов сапсана

Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до 1 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 27 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга, который в Коми нашел и забрал из гнезда двух птенцов сапсана, занесенного в Красную книгу России, сообщила во вторник пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО.

"В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных". Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали на железнодорожной станции, он хотел отвезти птиц в Татарстан для разведения.

Птенцов передали станции юных натуралистов.

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