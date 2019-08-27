В Подмосковье задержали подозреваемого в домогательствах в отношении детей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Московской области мужчину, который подозревается в действиях сексуального характера в отношении детей. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

"В территориальный отдел полиции поступило несколько заявлений от жителей Новой Москвы о том, что в отношении их несовершеннолетних детей неизвестный совершил домогательства сексуального характера. В результате незамедлительно проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Московской области сотрудники полиции УВД по ТиНАО по подозрению в совершении данных противоправных деяний задержали 58-летнего уроженца одной из стран СНГ", - сказал он.

По словам Титова, задержанный доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, проводится проверка.