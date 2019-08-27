МАК заявил, что не уполномочен расследовать падение вертолета под Вологдой

ТАСС, 27 августа. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не уполномочен проводить расследование падения вертолета в Вологодской области. Об этом во вторник сообщается на сайте МАК.

21 августа в Череповецком районе Вологодской области (населенный пункт Сойволовская) произошло крушение автожира Cavalon Commander RA-0161A, принадлежащего частному лицу. По информации МАК, при выполнении полета воздушное судно коснулось линии электропередачи, упало в озеро и затонуло. В результате инцидента погиб пилот. 22 августа МАК сформировал комиссию по расследованию этого инцидента.

"23 августа после прибытия на место авиапроисшествия комиссией определено, что потерпевшее катастрофу воздушное судно (ВС) не является единичным экземпляром воздушного судна автожиром Cavalon Commander RA-0161A и не имеет никаких государственных и регистрационных опознавательных знаков. Данный факт не позволяет однозначно определить вид авиации (гражданская, государственная или экспериментальная), к которой принадлежит указанный вертолет, а также его национальную принадлежность. Таким образом, в соответствии с нормами российского законодательства МАК не уполномочен проводить расследование данного события", - говорится в сообщении комитета.