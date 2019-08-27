Альпинисты из Москвы и Ялты пропали в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Спасатели ищут в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии двух альпинистов из Москвы и Ялты, которые перестали выходить на связь, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступила информация о том, что в Черекском районе в ущелье Безенги на высоте 4100 метров начаты поисково-спасательные работы. Двое альпинистов из Москвы и Ялты не вышли на связь в установленное время", - говорится в сообщении.

Альпинисты регистрировали свой маршрут в лагере "Безенги". В поисках задействованы вертолет МЧС Ми-8 и двое спасателей.