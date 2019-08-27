Мужчина под Ростовом угнал эвакуатор, чтобы вернуть свою машину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Полицейские в Ростовской области задержали мужчину, который, угрожая травматическим пистолетом, угнал эвакуатор, чтобы вернуть свой автомобиль со штрафстоянки, сообщило во вторник региональное ГУ МВД.

"Злоумышленник проник на территорию стоянки и достал травматический пистолет, после чего произвел несколько выстрелов в вверх. Затем, угрожая применением оружия, он потребовал от водителя эвакуатора сесть за руль и поехать в том направлении, в котором скажет правонарушитель. Мужчины приехали в один из гаражных кооперативов города Азова, однако их увидел сторож и вызвал сотрудников полиции", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел 25 августа после ДТП на трассе в Азовском районе с участием "КамАЗа". По данным полиции, виновником аварии стал водитель Audi А4 с видимыми признаками опьянения, который отказался от медицинского освидетельствования. Его отстранили от управления транспортным средством, автомобиль эвакуировали на штрафстоянку в Азове, но мужчина догнал эвакуатор на такси.

Возбуждено дело об угоне по ч. 4 ст. 166 УК РФ.