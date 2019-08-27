СК проверяет информацию о смерти 6-летнего мальчика в подмосковном детдоме

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Следователи проверяют информацию о смерти 6-летнего ребенка в детдоме-интернате в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о том, что в сергиевопосадском детском доме - интернате умер 6-летний мальчик. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - сообщили в ГСУ.

В ближайшее время следствие изучит необходимую медицинскую документацию, опросят персонал детского дома - интерната и родителей умершего ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.