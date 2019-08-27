Суд в Петербурге продлил домашний арест обвиняемому в мошенничестве продюсеру Насибулину

"Куйбышевский районный суд вынес постановления о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Рушана Насибулина и Александра Внучкина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга продлил срок домашнего ареста продюсера Рушана Насибулина, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. Как сообщается во вторник в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города, вместе с Насибулиным мера пресечения продлена и его предполагаемому сообщнику - предпринимателю Александру Внучкину.

Мера пресечения продлена до 27 ноября 2019 года. В июле оба фигуранта были заключены под стражу. В середине августа суд изменил им меру пресечения на домашний арест.

Насибулин и Внучкин были задержаны после обысков в Петербурге и Москве, которые провели в рамках расследования уголовного дела о хищении 20 млн рублей из бюджета РФ в 2016 году по договору с Минпромторгом на выделение субсидий для компенсации части затрат на исследования, касающихся технологий по ламинированию текстильных мембранных материалов для одежды. Оба занимали руководящие должности в компании "Инмед", с которой Минпромторг и заключал договор. Дочь Насибулина Евгения также подозревается в мошенничестве, но, по данным полиции, в день задержания своего отца она успела скрыться за границей вместе с еще одним фигурантом дела.

Насибулин является продюсером фильмов "Трудно быть богом" Алексея Германа и "Довлатов" Германа-младшего.

По данным базы СПАРК, компания "Инмед" зарегистрирована в Санкт-Петербурге, в число ее владельцев входят Внучкин и Евгения Кузнецова (дочь Насибулина), а долю в 49,9% в уставном капитале имеет "Издательство "Международные отношения". "Инмед" занимается исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, владеет 15 товарными знаками, в том числе связанными с производством нановолокон.