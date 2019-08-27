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В Петербурге вооруженный ножом злоумышленник напал на таксиста и угнал его автомобиль

Пострадавший водитель сейчас находится в больнице, преступника ищет полиция

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Полиция Петербурга разыскивает злоумышленника, который напал на таксиста и угнал его машину. Как сообщается в распространенном во вторник релизе регионального ГУ МВД, таксист смог спастись, выпрыгнув из автомобиля на ходу.

"В полицию Фрунзенского района обратился 34-летний водитель такси. Мужчина сообщил о том, что поехал на заявку на улицу Ленсовета, откуда забрал неизвестного мужчину и направлялся на улицу Турку. По словам заявителя, пассажир ударил его по затылку тяжелым предметом, похожим на отрезок железной трубы, после чего подставил к горлу предмет, схожий с ножом", - говорится в сообщении.

Далее, по данным МВД, угрожая убийством, преступник заставил водителя пересесть на пассажирское сиденье. После того, как автомобиль под управлением злоумышленника двинулся с места, потерпевший открыл дверь и на ходу выпрыгнул из салона. 

Таксист обратился в ближайший отдел полиции, откуда его госпитализировали.

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