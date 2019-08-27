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При обрушении стены в Архангельске погиб крановщик

Мужчину зажало частью бетонной плиты

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. /ТАСС/. Оператор гусеничного крана погиб во вторник в Архангельске в результате обрушения стены. Мужчина занимался демонтажом одного из зданий бывшего Соломбальского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области.

"На территории Соломбальского ЦБК в ходе демонтажа неэксплуатируемого здания (бывшая ТЭЦ) произошло обрушение части демонтируемой стены на гусеничный кран, в кабине которого находился оператор крана. В результате обрушения частью бетонной плиты был зажат рабочий, мужчина 1974 года рождения в результате полученных травм погиб", - говорится в сообщении.

Угрозы дальнейшего обрушения здания нет. Спасатели деблокируют тело погибшего.

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