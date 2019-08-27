На Кубани умерла по дороге в больницу избитая девочка

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после смерти девочки, которая умерла по дороге в больницу, ее везли с множественными ушибами тела. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"Прокуратурой края организована проверка причин гибели ребенка. 27 августа в Курганинском районе в машине бригады скорой помощи по дороге в медицинское учреждение умерла малолетняя девочка 2015 года рождения. Она была транспортирована из своего дома в бессознательном состоянии с множественными ушибами туловища и конечностей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы, семья девочки не стояла на учете как неблагополучная. "По подозрению в совершении жестокого преступления в отношении малолетнего ребенка разыскивается ее отчим, на противоправные действия которого указала мать погибшей", - добавили в пресс-службе.