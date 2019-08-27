Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку почти на 40 см

ХАБАРОВСК, 28 августа. /ТАСС/. Уровень воды в реке Амур в районе города Комсомольска-на-Амуре поднялся на 13 см за сутки, до отметки в 686 см, сообщили ТАСС в администрации города в среду.

Неблагоприятным для города считается уровень 450 см, опасным - 650 см. Гидрологи ожидают повышения уровня воды в реке до 760-820 см 4-9 сентября, тогда как ранее прогнозировался подъем до уровня 750 см.

"Уровень сегодня - 686 см. В зоне подтопления находятся 19 частных домов и 33 приусадебных участка в микрорайонах поселок Хорпинский, Малая Хапсоль, Парковый", - сказал представитель администрации, добавив, что в пунктах временного размещения находится 21 человек.

В Хабаровском крае сложилась сложная гидрологическая ситуация: из-за сильных дождей в дальневосточных регионах в Амуре растет уровень воды, разливаются малые реки, идет подъем грунтовых воды. По данным МЧС за прошлые сутки, подтопления отмечались в 54 населенных пунктах, вода зашла в 53 жилых дома с населением 129 человек, на 402 приусадебных участка, 911 земельных участков и около 1,7 тыс. дачных участков, местами размыла дорог.