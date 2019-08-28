Судно с семью рыбаками пропало на севере Японии

ТОКИО, 28 августа. /ТАСС/. Рыболовецкое судно, на борту которого находятся семь человек, перестало выходить на связь во время промысла в районе северного японского острова Хоккайдо. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

Инцидент произошел в Тихом океане в 90 км от порта Кусиро. Отмечается, что на катере находятся трое японцев и четверо граждан Индонезии. В последний раз, когда судно выходило на связь, его капитан сказал, что оно сильно накренилось из-за волн.

В настоящее время в район бедствия направлены спасатели.