На ликвидации последствий сильных дождей в Приморье работают почти 800 человек

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Почти 800 человек и 200 единиц техники работают над устранением последствий сильных дождей в Приморском крае, которые начались во вторник. Об этом по итогу заседания оперативного штаба под председательством врио вице-губернатора региона Олега Мельникова сообщила в среду пресс-служба администрации Приморья.

"В населенных пунктах Приморского края аварийно-спасательные службы устраняют последствия сильных дождей, идущих уже вторые сутки. Сейчас оперативные службы работают во Владивостоке, Лесозаводске, Партизанске, Надеждинском и Партизанском районах, задействовано почти 800 человек и более 200 единиц техники", - сообщает пресс-служба.

Как рассказали ТАСС в отделе ГО и ЧС Надеждинского района, здесь подтоплено семь домов и детский сад. "Подтоплен подвал детского сада №2 в поселке Новом, там сейчас производится откачка воды. Также семь подвалов домов подтопило в селе Надеждинском. Из них один многоэтажный и шесть домов частного сектора. Также подтоплена дорога на Сиреневку, машины там сейчас не проходят", - сообщили в районной администрации.

В том же районе в селе Зима Южная спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы пришли на помощь троим рабочим, которые из-за сильного ночного дождя оказались заперты в вагончике по колено в воде, сообщает краевое учреждение по делам ГО и ЧС. С помощью лодки их перевезли в безопасное место, где своих сотрудников ждали представители строительной компании. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

Ситуация в аэропорте Владивостока

В пресс-службе аэропорта Владивостока сообщили, что идет работа над над устранением последствий мощных ливней. "К настоящему моменту от грунта, нанесенного потоками ливневых вод, очищена водосточно-дренажная система. При помощи пожарных автомобилей, канализационных насосных станций и переносных насосов частично откачана вода со стоянки у привокзальной площади.

Обращаем внимание, что, несмотря на сложные метеоусловия, аэродромная инфраструктура в течение всего периода действия тайфуна работает без сбоев. Все рейсы выполняются в пределах расписания с небольшой задержкой, которая связана с поздним прибытием рейсов в аэропорт Владивосток", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что непогода серьезно осложняет дорожную ситуацию в городе и многие пассажиры прибывают в аэропорт с опозданием. "Производственные службы аэропорта со своей стороны прилагают максимальные усилия к тому, чтобы регистрация и досмотр пассажиров выполнялись оперативно", - говорится в сообщении.

В августе Приморский край уже пережил сильный паводок из-за не прекращавшихся неделями дождей. В зону подтопления попали свыше 2 тыс. человек, вода зашла в 500 домов. Пострадал урожай более чем на 20 тыс. га или 4,1% от всех посевных сельхозугодий региона. К началу текущей недели все реки вернулись в берега, но во вторник вновь начались дожди.

В новость в 4:40 мск внесены изменения - добавлена информация о работе аэропорта Владивостока.