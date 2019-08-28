В Москве и Волгограде задержаны 15 подозреваемых в крупном мошенничестве с автозапчастями

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали организатора и 14 участников преступной группы, подозреваемых в крупном мошенничестве с автозапчастями в Московском регионе и Волгограде. Об этом в среду ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с коллегами из Чувашской Республики, а также Волгоградской и Саратовской областей задержаны 15 подозреваемых в мошенничестве. Установлено, что организованная группа действовала на территории Московского региона и Волгограда, - сказала Волк. - На одном из сайтов бесплатных объявлений злоумышленники размещали информацию о продаже запчастей для автомобилей с условиями предоплаты от 50% до 100%. В арендованных квартирах они организовали колл-центры, куда поступали звонки. После перечисления покупателями денежных средств на банковские счета третьих лиц подозреваемые переставали выходить на связь".

Следователи МВД возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В результате крупномасштабной операции, проведенной при участии сотрудников Росгвардии, в Москве, Московской области, Волгограде и Саратове полицейские задержали 14 участников группы - граждан России и государств ближнего зарубежья, а также предполагаемого организатора. "При обысках по местам проживания фигурантов, а также в кол-центрах обнаружены и изъяты банковские карты, бухгалтерская документация, электронные носители информации, телефоны и компьютеры", - отметила официальный представитель МВД.

Она добавила, что задержанные арестованы по решению суда.