На Украине из-за обвала жилого дома погибли два человека

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Два человека погибли и еще семь были госпитализированы в результате обвала жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области. Об этом сообщила в среду Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 8:30, погибли два человека и семь госпитализированы, из них 4 ребенка", - говорится в сообщении.

В ночь на 28 августа в городе Дрогобыч в четырехэтажном жилом доме, предположительно, произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва была разрушена часть дома.

На месте происшествия работают все подразделения полиции Львовской области. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.

Полицейские открыли уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства" УК Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.