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В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке

В ходе обыска в доме злоумышленника полиция обнаружила и изъяла большое количество боеприпасов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Как сообщили журналистам в среду в управлении МВД по городу и Ленинградской области, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Стрелявшего задержал участковый на месте ЧП.

В доме стрелявшего был проведен обыск. "По месту жительства данного гражданина обнаружено и изъято более 150 патронов различного калибра, предмет, похожий на обрез ружья и снаряженный магазин к оружию. Изъятое направленно на исследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что задержанный уже был судим за незаконный оборот оружия и боеприпасов.

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