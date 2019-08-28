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В Азербайджане более 30 человек отравились на свадьбе

В Минздраве республики полагают, что причиной отравления стали фруктовые соки

БАКУ, 28 августа. /ТАСС/. Более 30 человек отравились на свадьбе в Исмаиллинском районе на северо-западе Азербайджана. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В целом в Исмаиллинскую центральную районную больницу с признаками отравления обратились 33 человека, которым оказана необходимая помощь. На утро в медицинском учреждении продолжают оставаться четыре человека, в том числе двое детей. Ожидается, что в ближайшее время они будут выписаны домой", - говорится сообщении.

Предполагается, что отравление вызвали фруктовые соки.

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