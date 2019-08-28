Около 87 тыс. жителей Якутии остались без света из-за аварийного отключения

ТАСС, 28 августа. Около 87 тыс. жителей двух районов Якутии остались без света в результате аварии на энергообъекте, сообщается в среду на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"При ремонте автотрансформатора АТ-1 действием защит отключился автотрансформатор АТ-2. Без электроснабжения остались: бытовые потребители Вилюйского и Верхневилюйского районов (около 87 тыс. человек), предприятия местной промышленности", - говорится в сообщении.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.