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Пожары в лесах Амазонии

Лесные пожары в Амазонии. Фото

За семь месяцев пожары уничтожили более 1,8 млн га экваториальных лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии
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Описание
© EPA-EFE/Victor Moriyama/Greenpeace Brazil
© EPA-EFE/Victor Moriyama/Greenpeace Brazil
© REUTERS/Ricardo Moraes
© AP Photo/Eraldo Peres
© EPA-EFE/Joedson Alves
© Marizilda Cruppe/Amnesty International/Handout via REUTERS
© AP Photo/Victor R. Caivano
© REUTERS/Bruno Kelly
© EPA-EFE/Joedson Alves
© AP Photo/Eraldo Peres
© EPA-EFE/NASA EARTH OBSERVATORY

Масштабные лесные пожары охватили территорию Бразилии, Боливии и Парагвая.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. Помимо пожаров, амазонская сельва страдает от незаконной вырубки, в результате чего площадь лесов сокращается на тысячи квадратных километров ежегодно. 

Министерство обороны Боливии сообщило, что огнем охвачены более 700 тыс. гектаров леса в департаменте Санта-Крус. По данным министра охраны окружающей среды республики Карлоса Ортуньо Яньеса, с 17 августа по 25 августа количество очагов возгорания сократилось с 8400 до 500. Президент Боливии Эво Моралес лично принял участие в тушении очагов возгорания.

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Пожары в лесах Амазонии
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