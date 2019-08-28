Лесные пожары в Амазонии. Фото

Масштабные лесные пожары охватили территорию Бразилии, Боливии и Парагвая.

По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн гектаров лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии. Помимо пожаров, амазонская сельва страдает от незаконной вырубки, в результате чего площадь лесов сокращается на тысячи квадратных километров ежегодно.

Министерство обороны Боливии сообщило, что огнем охвачены более 700 тыс. гектаров леса в департаменте Санта-Крус. По данным министра охраны окружающей среды республики Карлоса Ортуньо Яньеса, с 17 августа по 25 августа количество очагов возгорания сократилось с 8400 до 500. Президент Боливии Эво Моралес лично принял участие в тушении очагов возгорания.