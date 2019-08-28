СМИ: на Филиппинах произошел пожар на пароме

ТАСС, 28 августа. По меньшей мере три человека погибли в среду утром при пожаре на пароме, следовавшем в порт Дапитан на филиппинском острове Палаван. Об этом сообщил портал Rappler со ссылкой на представителя филиппинской береговой охраны.

По его словам, среди погибших числится годовалый ребенок. 245 человек удалось спасти.

Пожар произошел, когда судно находилось в 1,5 морской мили от места назначения в порту Дапитан. По документам, на борту находились 136 человек и 36 членов экипажа, однако позже выяснилось, что паром был переполнен. Причиной пожара стало возгорание в машинном отделении судна.

Портал SunStar в свою очередь информирует, что уцелевшие пассажиры парома были спасены высокоскоростным судном Fast Cat, которое прибыло на место происшествия после получения сигнала бедствия. К тому моменту пассажирам пришлось прыгнуть в воду с горевшего судна. По словам очевидцев, береговая охрана не пришла на помощь даже спустя несколько часов после начала пожара.