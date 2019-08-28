Возле Парижа в здании компании Corning произошел взрыв

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек получили ранения в результате взрыва, произошедшего в лаборатории завода компании Corning во французском городе Самуа-сюр-Сен (департамент Сена и Марна). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении префектуры города.

"В городе Самуа-сюр-Сен произошел взрыв. Эвакуированы 150 человек, 11 человек получили ранения, двое из них - тяжелые", - отметили местные власти. Газета Le Parisien указывает, что взорвалась емкость с химикатами.

Завод Corning специализируется на производстве стекла.