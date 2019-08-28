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AFP: посла Бахрейна в США ограбили во время отдыха во Франции

У дипломата отняли часы стоимостью $130 тыс.

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Неизвестные на юге Франции напали на посла Бахрейна в США и отняли у него часы стоимостью $130 тыс. Об этом в среду сообщило агентство Agence France-Presse.

По его данным, инцидент произошел, когда посол шейх Абдулла бен Рашид бен Абдула Аль Халифа возвращался с супругой и дочерьми из города Грасс в Валорис, где он проводит отпуск. Трое или четверо злоумышленников остановили автомобиль посла и распылили слезоточивый газ вокруг машины. Затем один из нападавших ударил высокопоставленного дипломата по голове газовым баллоном.

Кроме дорогих часов преступники отобрали также сумку супруги дипломата, в которой находились наличные деньги и удостоверение личности. Несмотря на ранение головы, полученное дипломатом, и последствия отравления слезоточивым газом, он, его супруга и дочери отказались от госпитализации. Расследование поручено прокуратуре Грасса и службам полиции.

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