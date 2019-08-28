В Белогорске ввели режим ЧС из-за износа сетей тепломагистрали и канализации

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Белогорска Амурской области ввели в городе режим ЧС из-за износа сетей на центральной тепломагистрали и канализационном коллекторе, сообщили в среду журналистам в пресс-службе главы города.

"В Белогорске введен режим ЧС. Критический износ сетей на центральной тепломагистрали и канализационном коллекторе привел к режиму чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Решение о введении режима ЧС было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел глава Белогорска Станислав Мелюков. На нем было отмечено, что предстоящий отопительный сезон в случае непринятия мер по экстренному ремонту сетей может оказаться под угрозой срыва.

"В последнее время "Горэнерго" работало в интенсивном режиме по подготовке к отопительному сезону, на прошлой неделе у "Водоканала" произошла достаточно серьезная авария, которая чуть не парализовала весь город. Есть две серьезные проблемы. Первая связана с прохождением отопительного сезона, вторая с канализационной системой Белогорска. Она напрямую влияет на состояние теплосетей", - процитировали в пресс-службе главу Белогорска.

По словам главного инженера "Горэнерго" Романа Марасанова, которые также приводятся в сообщении, при проведении гидравлических испытаний на прочность и герметичность сетей, исходящих из котельной, был признан аварийным центральный магистральный участок сети. Специалисты произвели три вскрытия и установили, что толщина стенок стальных магистральных трубопроводов в три раза меньше нормативных. Одна из причин - теплотрасса периодически затапливалась канализационными стоками, в связи с чем происходит ускоренная коррозия. Комиссия в составе специалистов предприятия, а также специалиста МКУ "Управления ЖКХ Администрации г. Белогорска" пришла к выводу признать данную сеть аварийной, разработана предварительная сметная документация на строительство новой теплотрассы с надземной прокладкой трубопровода.

По мнению Мелюкова, нерешение вопроса с износом сетей грозит серьезными проблемами, если авария случится зимой, без воды могут остаться котельные, подающие тепло жилому фонду и соцобъектам. Глава города дал несколько поручений, одно из них - подготовка к предстоящим ремонтным работам. Закончить все работы необходимо до начала отопительного сезона. По предварительной оценке, они обойдутся в сумму более 20 млн рублей.