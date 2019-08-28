В Петербурге поймали мошенников, которые обманывали пенсионеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Полиция пресекла деятельность мошенников, которые в Петербурге обманывали пожилых людей, они предлагали им компенсацию за перерасчет пенсии и за это просили оплатить несуществующую пошлину. Как сообщили журналистам в среду в региональном ГУ МВД, подозреваемые причастны почти к 20 аналогичным преступлениям в одном и том же районе города.

Двое мужчин были задержаны после того, как обманули 86-летнюю пенсионерку в Московском районе. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемых к совершению как минимум еще 18 аналогичных преступлений в отношении пожилых жителей Московского района", - сказали в управлении.

По данным МВД, мужчины представлялись работниками государственной организации и предлагали пенсионерам компенсацию за перерасчет пенсии, а взамен просили оплатить пошлину. Из оперативной съемки правоохранительных органов, которая опубликована на сайте ГУ МВД, видно, что "пошлину" забирал курьер, приходивший в дома пенсионеров. Один из задержанных, чтобы вызвать доверие потерпевших, переодевался в женщину.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.