В Уфе возбудили уголовное дело после жестокого избиения участника спецоперации в Беслане

УФА, 28 августа. /ТАСС/. В Уфе возбудили уголовное дело после избиения участника спецоперации по спасению заложников в школе Беслана Александру Воронцову. Его ударили металлической трубой по голове. Об этом в среду сообщил ТАСС представитель потерпевшего Альберт Курманов.

Инцидент произошел в середине июля.

"Потерпевшим по делу об избиении группой людей стал участник спецоперации в Беслане Александр Воронцов, он также участник боевых действий в Чечне. Его избила группа молодых людей, нанесли металлической трубой удар по голове, из-за чего Александр впал в кому", - рассказал он.

По данным республиканской пресс-службы МВД, предварительно установлено, что конфликт произошел в одном из садовых товариществ Демского района Уфы между мужчинами, проживающими по соседству. "Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по задержанию злоумышленника", - говорится в сообщении МВД.

Сестра пострадавшего Светлана Дерюгина сообщила ТАСС, что Александр был без сознания две недели на искусственной вентиляции легких.

"Две недели он не дышал, не кушал, его снабжали питанием через операционный зонд. Он пришел в себя 26 августа, мы очень обрадовались, когда он узнал своих близких. Но у него парализована вся левая сторона, не может пошевелить ни рукой, ни ногой, не может ходить. Купили ему инвалидную коляску", - рассказала она, отметив, что через полгода ее брату предстоит еще одна операция.

По словам Дерюгиной, Воронцова избили из-за замечания, которое он сделал молодому человеку, тот ездил на высокой скорости по территории садового товарищества.