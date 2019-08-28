Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой в Ижевске

ИЖЕВСК, 28 августа. /ТАСС/. Пять человек, среди которых один ребенок, доставлены в больницу в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Ижевске, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МВД России.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил травмы и был госпитализирован. Четверо пассажиров автобуса, в том числе один ребенок, получили травмы, доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В 15:33 мск (16:33 по местному времени) в ГУ МЧС по региону поступило сообщение о ДТП в городе Ижевске на Выставочной улице с участием пассажирского автобуса марки "Лиаз" городского маршрута №22 и легкового автомобиля ВАЗ-2114.

В МВД ТАСС сообщили, что среди пострадавших нет госпитализированных в тяжелом состоянии. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что всего за медпомощью после аварии обратились семь человек.