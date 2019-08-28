Самолет совершил жесткую посадку при обработке поля в Курской области

КУРСК, 28 августа. /ТАСС/. Самолет Ан-2, выполнявший в среду в Льговском районе Курской области обработку полей подсолнечника, зацепил дерево и совершил жесткую посадку в районе поселка Селекционный, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

"По прибытию к месту вызова установлено, что при десикации подсолнечника, которую проводил пилот самолета Ан-2, он зацепил крону дерева и совершил жесткую посадку в поле подсолнечника. Самочувствие пилота удовлетворительное, его не госпитализировали", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в ЕДДС района, инцидент обошелся без погибших и пострадавших, разлив топлива зафиксирован не был.