Союз журналистов Украины осудил нападение на съемочную группу телеканала "112 Украина"

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Атака на журналистов телеканала "112 Украина" является результатом общей атмосферы травли прессы на Украине со стороны украинских политиков. Об этом в среду заявил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Ранее 28 августа в поселке Золочев Харьковской области неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112 Украина", которая снимала сюжет о хищении леса. Машину группы заблокировали и пробили колеса, журналистам угрожали физической расправой.

"Мы осуждаем эту грубую атаку на журналистов так же, как мы считаем недопустимым любое избиение журналистов на Украине, - приводит слова Томиленко телеканал "112 Украина". - Общая атмосфера страха и тревоги, которая проявляется относительно журналистов, травля в соцсетях политиками в итоге конвертируется в том, что и эти лесники, когда увидели журналистов, их остановила ни камера, ни прямой эфир".

Томиленко отметил, что системная безнаказанность тех, кто нападает на журналистов, привела к тому, что реальностью стали атаки в прямом эфире. По его словам, в НСЖУ регулярно отслеживают ход расследования дел о нападении на СМИ и прессу, однако еще не было ни одного реального наказания за это. "Культура унижения и неуважение к журналистам приводит к тому, что потенциальные нападающие понимают, что журналисты на Украине, к сожалению, беззащитны", - подытожил он.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям 171 ("Препятствование законной деятельности журналистов"), ст. 293 ("Групповое нарушение общественного порядка"), ст. 345 ("Угроза или насилие над журналистом") и ст. 347 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области, сотрудники правоохранительных органов задержали 30 предполагаемых участников конфликта.

Ситуация с журналистами на Украине

Национальный союз журналистов Украины ранее неоднократно заявлял, что нападения на работников СМИ в стране остаются фактически безнаказанными. В течение 2006 - 2018 годов, по данным НСЖУ, на Украине в суды поступило 103 уголовных дела, при этом приговоров было только 49. Самым распространенным видом наказания за физическое насилие в отношении журналистов в стране является штраф в размере до 800 гривен ($30).

В Союзе журналистов подчеркивают, что каждый год число нападений на журналистов увеличивается. Только в первом полугодии 2019 года зафиксировано 36 таких инцидентов. Среди последних резонансных случаев убийство в Черкассах журналиста Вадима Комарова. Его 4 мая этого года жестоко избили в центре Черкасс, позже он скончался от полученных травм.