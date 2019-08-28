Волгоградский суд ужесточил наказание владелице кафе за смерть ребенка по неосторожности

ВОЛГОГРАД, 28 августа. /ТАСС/. В среду Волгоградский облсуд ужесточил наказание владелице кафе в городе Быково Надежде Тюряковой, которая построила выгребной погреб для сбора жидких отходов. В него провалился семилетний ребенок и утонул. Об этом сообщается на сайте облсуда.

"Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор Быковского районного суда от 14 июня 2019 года в отношении Тюряковой изменил, назначив ей более строгое наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, а также взыскав с осужденной в пользу матери погибшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн рублей", - сказано в сообщении.

Судом первой инстанции ей было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с удержанием из ее заработной платы 15% в доход государства ежемесячно. Суд также постановил взыскать с Тюряковой компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей.

"Ограничение свободы - это более строгое наказание, чем исправительные работы, также более чем в два раза по новому приговору облсуда увеличена компенсация матери погибшего ребенка", - пояснил ТАСС представитель областного суда.

Суд установил, что Тюрякова владеет кафе-закусочной вблизи центральной площади районного центра Быково. Она использовала выгребную яму возле кафе для сбора жидких бытовых отходов. Но она не установила на яму безопасную крышку, а накрыла листом ДСП. 5 сентября 2018 года во время игры около кафе в выгребной погреб провалился семилетний ребенок, который утонул в канализационной воде.