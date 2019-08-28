Суд отправил на лечение напавшего на полицейского на акции в Москве в сентябре 2018 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, напавшего на полицейского на несогласованной акции в столице в сентябре прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Акция против пенсионного законопроекта, несогласованная властями, прошла на Пушкинской площади в Москве 9 сентября 2018 года, в ней приняли участие более 2 тыс. человек.

"Тверской районный суд Москвы постановил направить Василия Костылева на принудительное лечение в стационар общего типа", - сказала собеседница агентства. Защита намерена обжаловать данное постановление.

Ранее Тверской суд принял аналогичное решение в отношении другого фигуранта дела - Виктора Федосеева, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии на той же акции.

Установлено, что Костылев и Федосеев страдают психическими расстройствами. Фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Согласно материалам дела, Костылев ударил одного полицейского кулаком в лицо, второму нанес удар и, схватив за шею, повалил на землю, а Федосеев ударил в ухо сотрудника Росгвардии, нанеся ему рваную рану.