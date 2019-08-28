СК начал проверку после избиения ребенка сотрудниками детского лагеря под Пензой

ПЕНЗА, 28 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку после сообщений СМИ об избиении мальчика сотрудниками детского оздоровительного лагеря в Городищенском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте СУ СК по региону.

Во вторник в группе "Пенза. Новости" в соцсети "ВКонтакте" было размещено видео, сделанное якобы в одном из детских лагерей Пензенской области. На нем видно, как две женщины, предположительно сотрудницы лагеря, заставляют мальчика лечь на свою кровать, при этом применяют к нему силу.

"По информации, размещенной в социальной сети о конфликте между подростком и двумя взрослыми женщинами в детском оздоровительном лагере, расположенном в Городищенском районе, организовано проведение доследственной проверки по ст. 156 УК РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением)", - указано в сообщении.

В рамках проверки следователи установят "обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему", отметили в пресс-службе. "Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников детского оздоровительного лагеря по исполнению обязанности по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.