{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК начал проверку после избиения ребенка сотрудниками детского лагеря под Пензой

Ранее в соцсети появилось видео, на котором видно применение силы к ребенку со стороны двух женщин

ПЕНЗА, 28 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку после сообщений СМИ об избиении мальчика сотрудниками детского оздоровительного лагеря в Городищенском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте СУ СК по региону.

Во вторник в группе "Пенза. Новости" в соцсети "ВКонтакте" было размещено видео, сделанное якобы в одном из детских лагерей Пензенской области. На нем видно, как две женщины, предположительно сотрудницы лагеря, заставляют мальчика лечь на свою кровать, при этом применяют к нему силу.

"По информации, размещенной в социальной сети о конфликте между подростком и двумя взрослыми женщинами в детском оздоровительном лагере, расположенном в Городищенском районе, организовано проведение доследственной проверки по ст. 156 УК РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего лицом, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением)", - указано в сообщении.

В рамках проверки следователи установят "обстоятельства нанесения побоев несовершеннолетнему", отметили в пресс-службе. "Также будет дана правовая оценка действиям или бездействию сотрудников детского оздоровительного лагеря по исполнению обязанности по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияПензенская область
Суд отправил на лечение напавшего на полицейского на акции в Москве в сентябре 2018 года
Защита Василия Костылева намерена обжаловать это решение
Читать полностью